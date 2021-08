Il caso legato al Green Pass alla Danieli di Buttrio.

È entrato in vigore, anche in Friuli Venezia Giulia, l’obbligo di possedere il Green Pass per accedere alle mense aziendali. E a poche ore dal debutto, ecco che già arrivano i primi problemi.

Un caso emblematico arriva da Buttrio. Qui, alla Danieli, la direzione aziendale chiama al lavoro un suo dipendente dalle 6 viste le varie incombenze. Lui, fedele, adempie e alle 12 va a pranzo. All’ingresso della mensa, però, ci sono problemi con il Green Pass, che il lavoratore regolarmente detiene sul cellulare. Il lettore della mensa non gli legge il certificato e lui, quindi, deve restare fuori. In piedi dalle 4.50 del mattino, non può quindi mangiare, il tempo della pausa è poco e non può recarsi in altri luoghi.

E così, il lavoratore si consulta con lo Studio Legale e di Consulenza del lavoro Tutino da Udine, che lo invitano alla calma ed alla riflessione. “È tutto molto prematuro, non attiviamo contenziosi, rivolgiamoci telefonicamente alla direzione del personale aziendale che certamente faranno pervenire un pasto o vedendo il Green Pass sul cellulare autorizzeranno l’accesso“, sono i consigli dello Studio Tutino.

Si spera, domani, che tutto vada bene, ma essendo la vicenda molto “fresca” e la tecnologia recentissima tutto può succedere. “Dispiacciono i disservizi, se sono involontari, ma tutto può succedere” concludono i Tutino.

