Cade con la bici sul sentiero di montagna, soccorso ciclista 40enne

Cade con la bici a Paluaro, neo pressi del Rifugio Fabiani: ciclista 40enne recuperato dal Soccorso alpino.

Cade con la bici a Paluaro, soccorso ciclista. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri, squadra di Paularo, la Guardia di Finanza e l’ambulanza del 118 per soccorrere un ciclista carnico di 40 anni caduto intorno alle 19.30 di ieri, domenica 1 giugno, nei pressi del Rifugio Fabiani.

Nei paraggi si trovava un medico del Soccorso Alpino che ha prestato i primi soccorsi al ferito, poi raggiunto dagli altri tecnici che lo hanno caricato sul furgone per consegnarlo all’ambulanza ambulanza che nel frattempo era giunta a Casera Ramaz. Il ciclista ha riportato solamente lievi escoriazioni ed è rientrato a casa propria senza ospedalizzazione.