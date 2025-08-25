Ciclista cade in montagna, rintracciato e recuperato dal Soccorso alpino che lo avvista dall’elicottero solo grazie alla torcia.

Si è concluso al limite della scadenza dell’orario di volo diurno, intorno alle 20.30 di ieri, domenica 24 agosto, un intervento di soccorso della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale attivate dalla Sores su chiamata di un ciclista che ha contattato il Nue112 dopo una caduta di una decina di metri in un canale estremamente impervio a quota 1200 metri circa.

L’attivazione è arrivata intorno alle 19 da parte dello stesso ciclista che ha chiamato riferendo di trovarsi in difficoltà dopo aver rotto e abbandonato la bicicletta ed essere caduto più volte nel tentativo di proseguire. Otto soccorritori della stazione si sono portati a Casera Valinia (sopra Mione), non lontano dalla quale rimandavano le coordinate ricevute e trasmesse da Sores.

Nel gruppo anche un medico del Soccorso Alpino e una unità cinofila. Ci è voluta una lunga perlustrazione dell’elicottero prima di riuscire a individuare il ferito. Quest’ultimo, un friulano del 1962, era in dialogo via cellulare con uno dei soccorritori di stazione che riferiva via radio all’equipe dell’elicottero dove dirigersi. Ma nonostante le varie rotazioni non si riusciva a individuarlo dall’alto.

Avvistato grazie alla torcia.

Quando l’elicottero stava per abbandonare momentaneamente la ricerca per andare a fare carburante e per l’imminenza della scadenza dell’orario di volo, dal velivolo il tecnico di elisoccorso ha avvistato una luce lampeggiare e poco di lui l’ha notata anche il pilota: l’escursionista aveva ascoltato il consiglio del soccorritore con cui era in contatto telefonico e ha prontamente segnalato con la torcia verso l’alto, in direzione dell’elicottero.

L’elicottero ha puntato in direzione della luce e velocemente è riuscito a calare al verricello il tecnico di elisoccorso nel canale, che dalla sua descrizione presentava sia rocce, sia tratti di terra bagnata sia resti di tronchi trasportati dalle piogge. Raggiunto velocemente il ciclista, che indossava ancora il casco e che, nonostante le contusioni, riusciva a muoversi e a fare qualche passo, il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato con il triangolo di evacuazione, accompagnandolo per qualche metro in un punto sgombro da piante. Poco dopo l’elicottero è riuscito a recuperare le due persone nuovamente al verricello, dopo che si erano portate in un punto più adatto e sicuro per le manovre di recupero.

Il ferito è stato portato in elibase a Tolmezzo e, visitato dall’ambulanza, è stato condotto all’ospedale di Tolmezzo. Se non ci fosse stato l’avvistamento dall’alto, la ricerca via terra delle squadre pronte al campo base avrebbe comportato tempi molto più lunghi e maggiori difficoltà per tutti.