Incendio a Lignano, in fiamme il tetto di un appartamento

Incendio questa mattina intorno alle 5 in un appartamento di Corso degli Alisei a Lignano Pineta.

Incendio questa mattina poco dopo le 5 a Lignano Pineta. Le fiamme sono scoppiate sul tetto di un appartamento in Corso degli Alisei. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine, con le squadre dei distaccamenti di Lignano e Latisana supportate dall’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia, giunti dalla sede centrale del comando friulano.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno raggiunto l’alloggio, al quarto e ultimo piano dello stabile, e dopo aver verificato che all’interno non c’erano persone intrappolate hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che dalle travature in legno del tetto avevano iniziato ad intaccare il soffitto dell’alloggio del sottotetto. Il tempestivo allertamento dei soccorsi e il rapido intervento dei Vigili del fuoco, hanno fatto sì che i soccorritori riuscissero a spegnere l’incendio prima che le fiamme si propagassero all’intero tetto e ad altri alloggi. Estinto il fuoco le squadre hanno iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.