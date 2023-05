Trovato senza sensi in un fosso con la bici: muore in ospedale

L’uomo è morto in ospedale.

Non ce l’ha fatta l’uomo di 56 anni trovato privo di conoscenza ieri sera in un fossato a bordo strada in via XX Settembre a Roveredo in Piano. E’ successo dopo intorno alle 23 quando un motociclista ha notato prima la luce della bicicletta e poi l’uomo dando quindi l’allarme.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, quello dell’automedica e l’elisoccorso. Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio per le gravi ferite riportate nella caduta. Sono state avviate le manovre salvavita, di rianimazione cardiopolmonare. Il suo cuore ha ripreso a battere.

Quindi il trasporto con l’ambulanza, con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, all’ospedale in gravi condizioni, dove purtroppo è deceduto.