Incidente tra mezzi pesanti sull’A4 tra Meolo e San Donà, camion in fiamme: autostrada chiusa in entrambe le direzioni.

Un incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 9 marzo, verso le 11.20 sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato che trasportava merci pericolose ha tamponato una cisterna vuota all’altezza del km 420 (in comune di Monastier) e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali.

A seguito dell’impatto l’autoarticolato ha preso fuoco, alzando un fumo nero visibile a chilometri di distanza. Ci sarebbero state anche delle esplosioni. Subito sul luogo dell’incidente si sono diretti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Presenti anche la polizia stradale, l’elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Cosa è successo.

Secondo gli accertamenti la cisterna era ferma da alcuni minuti in corsia di emergenza al km 420 in direzione Trieste probabilmente a causa di un problema al sistema frenante. Il mezzo che trasportava fenolo ha centrato con la parte destra della cabina la parte sinistra della cisterna, si è ribaltato e ha divelto circa dieci metri di barriera laterale. L’autista del mezzo che ha tamponato la cisterna è sceso autonomamente dal veicolo e ha cercato di spegnere il fuoco che si è propagato alcuni minuti dopo a seguito del violento urto. L’autista risulta lievemente ferito.

Per consentire l’arrivo dei soccorsi e garantire l’incolumità di tutti gli utenti compatibilmente con lo spegnimento delle fiamme e gli accertamenti del caso sul veicolo incendiato è stato chiuso il tratto della A4 tra Meolo e San Donà in entrambe le direzioni. Al momento dell’incidente non c’erano particolari problemi alla circolazione.

++ notizia in aggiornamento ++