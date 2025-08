L’incidente questa mattina a Udine.

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 8, all’incrocio tra via Romagna e via Emilia. Una moto e un’automobile si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della moto, che nell’impatto è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il personale dell’automedica, che ha prestato le prime cure alla motociclista, per poi trasportarla in ospedale.