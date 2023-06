Un’estate piena musica: tutti i concerti dell’estate 2023 in Friuli

I concerti dell’estate in Friuli Venezia Giulia

È arrivata l’estate e con essa il momento di scatenarsi a ritmo di musica. Proprio per questo in tutto il Friuli Venezia Giulia arrivano tantissimi concerti, di ogni genere e per tutti i giusti.

Tantissima musica che vi accompagnerà per tutta la stagione estiva tra Udine, Gorizia, Pordenone e Palmanova.

Luglio 2023

Si comincia la mattina presto del primo luglio con i chitarristi dei 40 Fingers che sveglieranno Udine alle 7 del mattino, nel pomeriggio, alle 14, il cantante e ambientalista americano Jack Johnson salirà sul palco ai Laghi di Fusine, più tardi alle 21 il cantautore Ultimo si esibirà a Lignano Sabbiadoro, poco dopo alle 21.30 a Udine sarà il momento della band reggae salentina dei Boomdabash.

Il giorno successivo, il 2 luglio, il rapper Sfera Ebbasta si esibirà a Palmanova alle 21.30, mentre il 4 luglio alle 21.30 nella splendida cornice di Piazza Unità a Trieste si potrà sentire la calda voce di Zucchero, invece pochi giorni dopo, l’otto luglio, a Villa Manin arriva l’allegria con Gianni Morandi e Lignano Sabbiadoro si esibiscono Mr Rain e Tom Odell.

Invece, venerdì 14 luglio arriva un’ondata di Rap a Lignano Sabbiadoro con Fabri Fibra che calcherà il palco dalle 21.30. Due giorni dopo, ai Laghi di Fusine, è invece la volta del cantautore Mannarino che si esibirà alle 14, sempre ai Laghi di Fusine il 20 luglio alle 14 si esibirà la cantante italo americana LP. Il giorno successivo a Palmanova salirà sul palco Jimmy Sax, il nuovo astro del sassofono mondiale, alle 21; sempre alla stessa ora il cantautore Tananai emozionerà Pordenone.

Il giorno successivo, il rapper Salmo si esibirà al Festival di Majano, mentre il 26 luglio a Udine ci si scatenerà con il Ruggero Summer Party. Invece, il 28 luglio alle 18.30 Maria Antonietta, cantautrice eclettica e una delle voci più amate dell’alternative italiano, presenterà il suo nuovo disco “La Tigre Assenza”. Il giorno seguente, alle 14, Stefano Bollani e Trilok Gurtu si esibiranno al No Borders Music Festival, a seguire alle 21, il rapper VillaBanks salirà sul palco di Lignano Sabbiadoro. Chiuderanno il mese, il 30 luglio alle 21, Renga e Nek sul palco di Majano.

Agosto 2023

Si inizia l’8 agosto alle 20 a Majano, dove gli appassionati di musica balkan potranno ascoltare l’icona mondiale di questo genere musicale, Goran Bregovic. A seguire il 10 agosto alle 21, sempre a Majano, ci sarà l’attesissima reunion-concerto degli Articolo 31.

Mentre, due giorni dopo, il 12 agosto alle 5.30 del mattino Remo Anzovino suonerà interamente il suo nuovo album “Don’t Forget to Fly” risvegliando dolcemente Villa Manin. Pochi giorni dopo, il 14 agosto a Majano, farà scatenare il pubblico nell’attesa del ferragosto Gabry Ponte, l’idolo della musica dance dei primi anni 2000.

Invece, il 20 agosto alle 21.30 il rapper Ernia si esibirà per la sua unica tappa friulana del suo tour nella centralissima Piazza della Repubblica di Monfalcone. Qualche giorno dopo, sabato 26 agosto alle 21, Robert Plant, pioniere dell’hard rock coi Led Zeppelin, si esibirà all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

Mentre, il giorno successivo, domenica 27 agosto, in occasione dell’anniversario degli ottant’anni di Lucio Battisti, andrà in scena Canto Libero – omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol. Infine, chiuderanno il mese i Franz Ferdinand, una rock band tra le più amate e influenti del panorama alternative mondiale.