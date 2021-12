Il trading crypto continua la sua scalata verso un successo quanto più alto e ampio, e i trader del crypto trading italiano si guardano intorno pensando a come differenziare i propri investimenti al di là di Bitcoin. Alla domanda se ora sia il momento migliore per acquistare, vendere o detenere criptovalute Ethereum, la maggior parte dei partecipanti ha risposto che, nonostante gli enormi profitti, rimane una buona opportunità di acquisto.

La previsione media del prezzo di Ethereum lo vede arrivare a circa 19 mila euro entro il 2025. Prezzi che, sebbene restino più bassi di quelli di Bitcoin criptovaluta, non sono di certo da sottovalutare.

Cosa sono Ethereum ed Ether (ETH)

Lanciata nel 2015, Ethereum è una risorsa digitale open source eseguita su una piattaforma decentralizzata. Il suo fondatore, Vitalik Buterin, mira a rivoluzionare le criptovalute oltre la semplice tecnologia di pagamento. La blockchain di Ethereum funziona sul suo linguaggio di programmazione auto-applicativo nativo, Solidity, e consente agli sviluppatori di creare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (DApp).

È stata utilizzata la tecnologia che sta contribuendo al recente aumento dei token non fungibili (NFT). ETH è il token nativo di Ethereum, soprannominato “il re degli altcoin”, con una capitalizzazione di mercato di oltre 286 miliardi di dollari. L’ETH è comunemente usato per pagare le commissioni di transazione e i servizi di calcolo. Gli sviluppatori possono scrivere contratti intelligenti che ricevono, conservano e inviano ETH, mentre gli utenti possono scambiarsi ETH.

Le previsioni sulla criptovaluta Ethereum

Ethereum è la seconda criptovaluta più preziosa al mondo dopo Bitcoin, e se il valore Dogecoin o Bitcoin risulta essere molto alto, Ethereum viaggia tra brusche cadute ed eccellenti riprese scalando la vetta in maniera piuttosto rapida.

Coloro che si aspettavano investimenti significativi hanno citato i vantaggi tecnologici di Ethereum rispetto a Bitcoin, in particolare il modo in cui è in grado di alimentare una nuova ondata di applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi). Pertanto in molti tra coloro che si chiedevano come comprare Bitcoin stanno rivalutando le proprie mire.

Il dottor Iwa Salami, docente senior presso l’Università di East London, ha aggiunto: “La finanza decentralizzata, che finora sta costruendo un sistema finanziario alternativo più accessibile e democratizzato, è in gran parte costruita attraverso applicazioni decentralizzate sulla rete ethereum. Questi sviluppi indicano il futuro della finanza e sono molto promettenti, e una regolamentazione ben bilanciata faciliterebbe la credibilità di questo settore in crescita”.

All’interno del mondo delle criptovalute c’è anche molto interesse per i token non fungibili (NFT) – media e risorse digitali che sono in gran parte costruiti sulla rete di Ethereum. Allo stesso modo, i media stanno dando largo spazio alla criptovaluta. Ciò tende a provocare un aumento degli investimenti e quindi dei prezzi.

Per chi valuta Dogecoin

Dogecoin potrebbe essere più trendy, ma è più probabile che Ethereum ripaghi lungo la strada. Per questo chi ricerca il valore Dogecoin e come comprare Dogecoin potrebbe piuttosto informarsi riguardo a Ethereum. Dogecoin potrebbe essere una delle criptovalute più popolari in questo momento, ma è anche una delle più rischiose. Ecco perché l’acquisto di Ethereum appare essere un’opzione migliore.

Il prezzo di Dogecoin è aumentato di oltre il 4.000% dall’inizio dell’anno. È diventata rapidamente una delle criptovalute in più rapida crescita, superando di gran lunga i tassi di crescita di due dei suoi concorrenti più grandi (e più maturi), Bitcoin ed Ethereum.

Solo perché il prezzo di un asset è alle stelle, tuttavia, ciò non significa che sia un buon acquisto. Con qualsiasi investimento, i potenziali acquirenti dovrebbero concentrarsi maggiormente sui fattori che possono contribuire al suo successo a lungo termine.

Riflessioni per concludere

Alcuni esperti ritengono che Ethereum abbia la possibilità di superare un giorno Bitcoin e diventare la criptovaluta più importante al mondo. Rahul Rai, co-responsabile del market neutral di Block Tower Capital, ha dichiarato a Insider: “Penso decisamente che ci siano davvero buone possibilità per Ether di superare Bitcoin. Non sarei sorpreso se accadesse all’interno del ciclo, secondo la mia opinione a metà del prossimo anno”.

Riguardo al collegamento di Ethereum a DeFi e NFT, Rai ha affermato: “Ethereum sta cercando di alimentare i binari di tutta la finanza globale in futuro, e questo è un mercato molto più grande, se avrà successo. Nel caso in cui la tesi si realizzasse, il valore di mercato catturerà trilioni di dollari nell’attività globale”.

