Attualmente il settore finanziario e l’economia in generale sono piuttosto decentralizzati, supportati da tendenze come un maggiore utilizzo di criptovalute e tecnologia blockchain. Nell’ambito della tecnologia blockchain c’è un’altra tendenza più recente, ovvero il cloud mining. Cos’è il cloud mining? Molte persone si pongono questa domanda, soprattutto chi è nuovo al mining di criptovalute. È semplicemente un modo efficiente per estrarre risorse crittografiche che non richiede attrezzature pesanti ed elettricità. È un concetto eccellente che apre la strada a molte persone per partecipare al mining.



Esistono numerose piattaforme di cloud mining che puoi prendere in considerazione, come Simple Miners, che offre numerosi vantaggi, come un bonus di benvenuto. Tornando all’argomento principale, esaminiamo il ruolo svolto dal cloud mining in un’economia decentralizzata.



1. Migliore accessibilità



In passato, solo poche persone potevano estrarre criptovalute a causa delle pesanti spese sostenute per l’acquisizione delle attrezzature minerarie e della manutenzione. Gran parte della manutenzione comporta il pagamento di ingenti bollette elettriche; quindi, molte persone non possono estrarre.



Con il cloud mining, chiunque è libero di estrarre unità crittografiche e non deve sostenere i costi elevati per fare affari. La maggior parte delle piattaforme di cloud mining, come Simple Miners, dispone di una piattaforma mobile che consente ai minatori di estrarre risorse comodamente in movimento.



2. Distribuzione del rischio



Come accennato in precedenza, la facilità di accessibilità del cloud mining lo rende aperto a molti potenziali minatori, creando un considerevole pool di mining. Ciò si traduce in un’eccellente distribuzione del rischio durante il mining, poiché i minatori tentano la loro strada con numerose risorse. La distribuzione del rischio riduce il rischio che un singolo minatore può incorrere quando sceglie di investire in una specifica unità crittografica.



Inoltre, alcune piattaforme di cloud mining implementano misure di controllo del rischio per rendere il mining più redditizio. Alcune di queste misure includono la presenza di strumenti educativi sui propri siti Web e la garanzia della sicurezza dei fondi dei minatori.



3. Decentralizzazione del potere minerario



Il cloud mining decentralizza anche il potere minerario, spingendo ulteriormente l’idea di decentralizzazione economica. Con molti minatori che prendono parte a più progetti, il potere si diffonde ampiamente e aumenta la visibilità di varie risorse crittografiche. Ciò rende il settore delle criptovalute più redditizio e aperto a più parti interessate.



4. Ridotto impatto ambientale



Non è un segreto che il mining di criptovalute consumi molta energia. Esistono numerose aziende minerarie che hanno bollette elettriche estreme ed è uno dei motivi per cui molte persone si tengono lontane da questa attività, nonostante il suo enorme potenziale di generazione di reddito.



Anche il consumo energetico ha un effetto negativo sull’ambiente, soprattutto se si utilizzano fonti energetiche non rinnovabili. Il cloud mining è piuttosto economico in termini di consumo energetico, il che è una buona notizia per i minatori e anche per l’ambiente, poiché gli effetti negativi sono in calo.



5. Rafforzare le reti Blockchain



Il cloud mining aiuta a rafforzare le reti blockchain poiché ci sono molti minatori. Con più minatori sulla catena, la rete diventa più stabile, migliorandone l’efficienza complessiva. Le reti diventano più sicure, con maggiori capacità di elaborazione.

Un breve sguardo ai minatori semplici



In precedenza ti abbiamo presentato Simple Miners, una delle principali piattaforme di cloud mining che si distingue dalle altre piattaforme per la sua praticità. La piattaforma esiste da qualche tempo e ha accumulato un enorme seguito globale.



Il sito è facile da usare e si carica più velocemente. Puoi accedervi tramite qualsiasi browser, utilizzando il tuo PC o cellulare. Parlando di utilizzo del telefono cellulare, Simple Miner dispone di un’app mobile per una maggiore comodità, in particolare per i minatori che desiderano tenere costantemente sotto controllo i propri progressi.



Simple Miners offre ai minatori numerosi modi per guadagnare denaro oltre al mining. Gestisce un programma di affiliazione a cui puoi aderire per guadagnare denaro indirizzando altri utenti alla piattaforma. Un referral di successo ti fa guadagnare una commissione del 3% sulla spesa dei tuoi referral. Se i tuoi referral invitano anche altri utenti, riceverai una commissione dell’1%, che è un ottimo affare.



Parola finale



Il cloud mining è un concetto rivoluzionario nel settore finanziario e questa discussione evidenzia il ruolo che svolge in un’economia decentralizzata. La maggior parte degli effetti del cloud mining nell’economia



entrano in gioco a causa del più ampio bacino di mining creato attirando più minatori. Includono la facile accessibilità e la diffusione del rischio.



Simple Miner è una piattaforma di cloud mining credibile e dovresti iscriverti sulla sua piattaforma se desideri condizioni di mining eccellenti.



Se anche tu sei interessato a guadagnare con Simpleminers e vuoi saperne di più su Simpleminers, ora puoi accedere al loro sito ufficiale: simpleminers.com



Non perdere questa opportunità. Inizia a guadagnare oggi e non dimenticare di scaricare le applicazioni Google Play o Apple Store per ulteriori premi.



