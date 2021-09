Si avvia a conclusione il progetto di Friuli Innovazione AdditiveStartup.

Si avvia verso la conclusione la seconda edizione di AdditiveStartup Italia. Ed sarà nel corso dell’evento del 13 settembre, moderato da Davide Sher, giornalista specializzato in stampa 3D e manifattura additiva, che la giuria tecnica sceglierà i vincitori.

AdditiveStartup Italia è l’iniziativa creata nel 2020 da Friuli Innovazione e Am Ventures, patrocinata dall’Associazione italiana tecnologie additive, che sta sviluppando un ecosistema italiano dedicato alle idee imprenditoriali e startup innovative in ambito additive manufacturing, formato dai principali soggetti che lavorano per supportare la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

“AdditiveStartup Italia Pitching Event è un evento a cui invitiamo fin da ora tutte le imprese che sperimentano o che desiderano approcciare la stampa additiva – commenta Daniele Cozzi, presidente di Friuli Innovazione -. L’evento sarà un’occasione per approfondirne le opportunità e per lasciarsi ispirare da alcune tra le migliori idee imprenditoriali e startup innovative che sviluppano servizi, prodotti, tecnologie, applicazioni, materiali nell’ambito delle tecnologie additive a livello italiano, utili alle imprese che si trovano sempre più spesso a ripensare strategie reshoring, a rivedere supply chain fragili o ridisegnare il modello di business dei ricambi”.

I progetti selezionati.

I progetti selezionati nell’edizione 2021, sette sulle oltre 20 idee imprenditoriali e startup innovative che si sono candidate, potranno usufruire di un supporto mirato di mentoring da parte di Am Ventures e supporto di tipo tecnologico da altri partner, oltre alla possibilità di insediarsi al Parco scientifico e tecnologico di Udine. Inoltre, saranno presentate durante l’Rm Forum, la più importante conferenza in ambito manifattura additiva a livello nazionale che mette in mostra la catena del valore della produzione additiva, in programma il 22 e 23 settembre a Milano e che vede Friuli Innovazione tra i protagonisti per il terzo anno consecutivo.

“L’iniziativa AdditiveStartup Italia è cresciuta accogliendo l’adesione di nuovi partner e si conferma essere un punto di riferimento in Italia per individuare idee imprenditoriali e startup in ambito additive manufacturing e supportarle nel loro sviluppo – dichiaraVito Chinellato, procuratore per l’Italia di Am Ventures –. La sinergia di competenze con l’incubatore certificato Friuli Innovazione, inoltre, offrirà infatti alle startup innovative e alle idee imprenditoriali l’occasione per svilupparsi ed entrare in contatto con AM Ventures e altri investitori e un network di competenze nel settore di riferimento”.

