Referendum sulla giustizia, affluenza in Friuli Venezia Giulia sopra il 42%

Prosegue la giornata di voto per il referendum costituzionale sulla giustizia e arrivano i dati aggiornati alle ore 19. In Friuli Venezia Giulia l’affluenza si attesta al 42,50%, un dato in forte crescita rispetto al 17,86% registrato alle 12 e superiore alla media nazionale che, alla stessa ora, supera di poco il 38%.
Fvg sopra la media nazionale
La partecipazione al voto nella regione si conferma sostenuta, con tutte le sezioni rilevate (1.354 su 1.354) e un dato complessivo che colloca il Friuli Venezia Giulia sopra il livello medio italiano. Un segnale di interesse significativo per una consultazione che, essendo confermativa, non prevede quorum.
I dati provincia per provincia
Entrando nel dettaglio territoriale, la provincia con l’affluenza più alta alle 19 è Pordenone, con il 43,78%, seguita da Gorizia al 43,40%. Più contenuti i dati di Udine, al 42,51%, mentre Trieste si ferma al 40,20%, risultando il territorio con la partecipazione più bassa in regione.
Nel complesso emerge un quadro abbastanza omogeneo, con tutte le province sopra la soglia del 40% e differenze contenute tra i vari territori.
Si potrà votare ancora fino alle 23 di oggi, mentre domani i seggi riapriranno dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, scegliendo tra “Sì” e “No” su un’unica scheda verde.