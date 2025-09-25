Guadagna $ 7.100 al giorno: BJMINING capitalizza sul nuovo rally di Bitcoin

Bitcoin ha recentemente riacquistato l’attenzione del mercato, con il suo prezzo stabilizzatosi a circa 116.000 dollari, alimentando aspettative positive per la prossima ondata di guadagni. Nel frattempo, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di oltre 20.600 BTC nell’ultima settimana, segnando il più forte afflusso istituzionale da luglio. Si prevede che la Federal Reserve (Fed) taglierà i tassi di interesse nella sua prossima riunione e questo segnale di politica macroeconomica ha fortemente rafforzato il sentiment degli investitori. Per gli utenti che sperano di capitalizzare su questa tendenza al rialzo e al contempo generare rendimenti giornalieri stabili, BJMINING offre un modo efficace per convertire questi dividendi di mercato direttamente in reddito passivo.



Che cosa è BJMINING?



Fondata nel 2015 e con sede nel Regno Unito, BJMINING è una piattaforma dedicata alla fornitura di servizi di cloud mining. La piattaforma supporta il mining delle principali criptovalute, incluso Bitcoin, eliminando la necessità per gli utenti di acquistare macchine per il mining, gestire i costi dell’elettricità o manutenere le attrezzature. Gli utenti devono semplicemente registrare un account e selezionare un contratto per attivare la propria potenza di calcolo, ricevere profitti giornalieri dal mining e prelevarli in criptovalute principali, realizzando un modello di apprezzamento degli asset “hold and earn”.

Vantaggi di BJMINING

Vantaggi per i nuovi utenti: registrati e ricevi un bonus di 15 $ per i nuovi utenti, che ti consentirà di provare il cloud mining senza alcun investimento;





registrati e ricevi un bonus di 15 $ per i nuovi utenti, che ti consentirà di provare il cloud mining senza alcun investimento; Zero costi di attrezzatura e manutenzione: la piattaforma copre tutti i costi di attrezzatura hardware, elettricità, funzionamento e manutenzione e gli utenti devono pagare solo il prezzo del contratto;





la piattaforma copre tutti i costi di attrezzatura hardware, elettricità, funzionamento e manutenzione e gli utenti devono pagare solo il prezzo del contratto; Liquidazione trasparente dei ricavi: i dati di backend sono completi e tracciabili, i ricavi giornalieri vengono distribuiti automaticamente e non ci sono costi nascosti;





i dati di backend sono completi e tracciabili, i ricavi giornalieri vengono distribuiti automaticamente e non ci sono costi nascosti; Supporto per prelievi multivaluta: inclusi Bitcoin, XRP, DOGE, ETH e altre valute principali con prelievo rapido;





inclusi Bitcoin, XRP, DOGE, ETH e altre valute principali con prelievo rapido; Meccanismo di ricompensa per l’invito: segnala amici per ricevere il 3% di ricompensa per referral diretto + il 2% di ricompensa per referral indiretto;





segnala amici per ricevere il 3% di ricompensa per referral diretto + il 2% di ricompensa per referral indiretto; Elevata protezione di sicurezza: utilizziamo McAfee + Cloudflare e altre misure di protezione e collaboriamo con istituti assicurativi per garantire la sicurezza dei beni degli utenti.

Esempio di contratto

【WhatsMiner M50S+】：Importo dell’investimento: $ 100, Durata: 2 giorni, Reddito totale: $ 100 + $ 6





【WhatsMiner M60S++】：Importo dell’investimento: $ 600, Durata: 7 giorni, Reddito totale: $ 600 + $ 52,50





【Avalon Miner A1566】：Importo dell’investimento: $ 1.200, Durata: 15 giorni, Reddito totale: $ 1.200 + $ 234





【WhatsMiner M66S+】：Importo dell’investimento: $ 5.800, Durata: 30 giorni, Reddito totale: $ 5.800 + $ 2.610





【Antminer L7】：Importo dell’investimento: $ 12.000, Durata: 40 giorni, Reddito totale: $ 12.000 + $ 8.160





【Antminer S21e XP Hyd】：Importo dell’investimento: $ 27.000, Durata: 45 giorni, Reddito totale: $ 27.000 + $ 21.870

Prospettive future

Mentre gli ETF continuano ad attrarre capitali istituzionali e le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed guadagnano ampia accettazione sul mercato, si prevede che Bitcoin sfiderà la fascia di resistenza compresa tra 118.000 e 120.000 dollari nel breve termine. Se dovesse sfondarla, questa fascia di prezzo potrebbe diventare una nuova base di supporto. Allo stesso tempo, il cloud mining, un metodo che richiede operazioni di trading meno frequenti e offre un rischio relativamente gestibile, sta crescendo in popolarità. Se BJMINING riuscirà a mantenere la sua elevata efficienza, i bassi costi e la sicurezza, si prevede che diventerà un “vettore di reddito stabile” durante questa ripresa del mercato delle criptovalute.

Conclusione

L’ascesa di Bitcoin non riguarda solo le fluttuazioni dei prezzi, ma anche la riorganizzazione della partecipazione al mercato. Se vuoi che i tuoi asset non solo crescano insieme al mercato, ma generino anche flussi di cassa giornalieri, la soluzione di cloud mining offerta da BJMINING è la soluzione ideale per raggiungere questo obiettivo.



