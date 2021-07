I riferimenti per tutte e tre le aziende sanitarie del Fvg.

Con il nuovo decreto del Governo che entrerà in vigore il 6 agosto prossimo, sempre più friulani chiedono ora a cosa serva, dove e come si scarichi il green pass. Si tratta di un documento individuale che certifica l’esito negativo di tampone antigenico o molecolare cui la persona si è sottoposta nelle 48 ore precedenti, l’avvenuta vaccinazione nei 9 mesi precedenti contro il virus Sars-cov-2, la guarigione dal Covid-19

nei 6 mesi precedenti.

La Certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia dal 6 agosto: tutte le informazioni al riguardo sono presenti sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, che mette anche a disposizione un percorso per ottenere il green pass tramite autenticazione con le credenziali Spid o carta d’identità elettronica (Cie) dotata di microprocessore. Per assistenza tecnica o per richiedere nuovamente il codice ministeriale è possibile contattare il Call center nazionale (e non quello della Regione) al numero 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure inviare una e-mail a cittadini@dgc.gov.it”.

Gli Uffici relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie regionali sono a disposizione dal lunedì al venerdì a seconda del territorio di competenza. Ecco dove rivolgersi per chiedere informazioni

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

A Trieste, dalle 8.30 alle 13.00 presso l’ospedale di Cattinara, Palazzina Direzione Infermieristica – Piano terra (e-mail: urp.trieste@asugi.sanita.fvg.it); in via Giovanni Sai 1-3, Parco di San Giovanni (e-mail: gestione.reclami@asugi.sanita.fvg.it). A Gorizia, dalle 9 alle 12 all’ospedale San Giovanni di Dio, piano terra, (e-mail: urp.gorizia@asugi.sanita.fvg.it). A Monfalcone, dalle 9 alle 12 in ospedale San Polo, Edificio A (e-mail: urp.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it).

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

A Udine, dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 13 presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, Padiglione 1, piano Terra, e-mail: (urp@asufc.sanita.fvg.it). Sono presenti anche punti informazioni

situati negli ospedali di Palmanova (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13), Gemona (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13), Tolmezzo (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30).

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

In tutti i punti del territorio pordenonese dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, (e-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it). Pordenone, nelle seguenti sedi: via della Vecchia Ceramica 1, 3. piano – stanza 319; presidio Ospedaliero, via Montereale 24, Padiglione L, piano terra; distretto del Noncello, viale de La Comina 25; Dipartimento di Prevenzione, via della Vecchia Ceramica 1, 1.

piano – stanza n. 21; Dipartimento per le Dipendenze, via Interna 5; Neuropsichiatria Infantile, Via Grado 7; Direzione dei Servizi Sociosanitari, via della Vecchia Ceramica 1, 5. piano – stanza n. 528; Dipartimento di Salute mentale, via Santi Martiri Concordiesi 1, 1. Piano – Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12 e dalle 14 alle 16). Sacile: Presidio Ospedaliero, via Ettoreo 4, Padiglione “Ruffo”, piano terra. San Vito al Tagliamento: Presidio Ospedaliero, via Savorgnano 2, Corpo A – 2. piano; Distretto del Tagliamento, Piazzale Linteris. Spilimbergo: Presidio Ospedaliero, via Raffaello Sanzio 1, Padiglione E – 3. piano. Maniago: Distretto delle Dolomiti Friulane, via Unità d’Italia 7, Palazzina Portineria/Uffici – piano terra – stanza n. 4. Azzano Decimo: Distretto del Sile, viale XXV Aprile 40, Stanza n. 20.

