Le giornate calde e i temporali in Fvg.

Come previsto, Lucifero è tornato a farsi vivo in Friuli Venezia Giulia. Giornata calda, quella di oggi: alle 17, le temperature rilevate dal sito Osmer Arpa Fvg erano di 25.9° a Tarvisio, 30.1 a Pordenone, 30.3 a Udine, 30.8 a Lignano 30.9 a Cividale, 31.3 a Gradisca d’Isonzo e 31.7 a Palazzolo dello Stella, per citare dei casi.

Domani, per buona parte del giorno, il copione non dovrebbe discostarsi: sono attese massime fino a 34 gradi in pianura, 30 sulla costa e con una temperatura media a 1.000 metri di 19 gradi.

Lo scenario, però, è destinato a mutare. Dal pomeriggio-sera sono attesi i primi rovesci e temporali in montagna, lunedì prevista nuvolosità variabile con rovesci sparsi e piogge da moderate ad abbondanti, localmente anche intense.

