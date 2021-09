Il dato sulla vaccinazione in Fvg, il 67% aderisce alla campagna.

Se il Friuli Venezia Giulia ha un tasso d’adesione complessivo alla vaccinazione per il Covid-19 inferiore alla media nazionale, questo dato migliora: nella nostra regione oltre il 74% degli over 12 ha già ricevuto la prima dose di vaccino.

Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, evidenziando che, in base ai dati di ieri sera, risultano aderire alla campagna vaccinale il 67% della popolazione regionale, quindi mancano ancora circa 100mila persone per raggiungere una certa sicurezza immunitaria.

La Regione continuerà quindi le azioni avviate per favorire la vaccinazione, tra le quali anche le giornate vaccinali senza prenotazione programmate nei piccoli Comuni, come quella prevista per sabato 4 settembre per i residenti di Erto e Casso.

