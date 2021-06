I nuovi contagi in Fvg.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.985 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi – di cui due di importazione – con una percentuale di positività dello 0,35%. Sono inoltre 1.603 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato nessun caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi, rimane una sola persona ricoverata nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti i ricoveri sono 6.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, segnalando che “le positività sono limitate ma anche oggi si registrano casi d’importazione da altri Paesi, un fenomeno rilevante che necessita di una stretta osservazione e controllo”.



I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.011 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.557, i clinicamente guariti 5.641, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.472.



Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.476 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.398 a Trieste, 50.722 a Udine, 21.049 a Pordenone, 13.094 a Gorizia e 1.213 da fuori regione.

