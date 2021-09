Aperte per consulenze e informazioni 15 filiali Adecco in Fvg.

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, apre le porte di 15 filiali in Friuli Venezia Giulia nel corso di cinque giornate distribuite tra i mesi di settembre, ottobre e novembre, con l’obiettivo di supportare tutti coloro che ricercano un lavoro e metterli in contatto diretto con oltre 200 opportunità professionali aperte in questo momento su tutto il territorio regionale.

Gli Open Day.

Le filiali saranno aperte a tutti il 22 settembre, il 13 e il 20 ottobre e il 17 e il 24 novembre prossimi. Nel corso degli Open Day ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e le attitudini di ognuno. Grazie alla consulenza dei recruiter presenti in filiale, inoltre, i candidati avranno la possibilità di effettuare una valutazione del proprio curriculum vitae e verificare la loro Digital Reputation, elemento da non sottovalutare nell’epoca dei social media, e riceveranno alcuni utilissimi consigli su come affrontare un colloquio di lavoro.

