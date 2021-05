La superluna in Fvg.

Stasera tutti a godersi lo spettacolo della “superluna”. Anche in Friuli Venezia Giulia la Luna apparirà più grande, più luminosa e rossa, perché in fase di plenilunio e al perigeo, cioè più vicina alla Terra.

Non è la prima “superluna”, ma certamente una delle più grandi, perché si avvicinerà alla minima distanza dalla Terra. La vicinanza del satellite al nostro pianeta, infatti, sarà del 14% e il 30% più brillante rispetto al plenilunio in apogeo. Lo spettacolo della “superluna” è visibile anche senza l’uso del telescopio, alzando gli occhi al cielo. Chi è fortunato e abita vicino alle spiagge può godersi maggiormente la bellezza del satellite e noterà anche l’innalzamento della marea.

Per chi non vuole perdersela in diretta, l’Istituto nazionale di astrofisica ha organizzato una diretta dedicata alla superluna in collegamento da diversi osservatori di tutta Italia. Lo spettacolo si potrà osservare stasera a partire dalle 9 e mezza sul canale YouTube dell’INAF.

