Il traffico da record sulle autostrade del Fvg.

Che fosse una giornata da bollino nero sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia era annunciato. E ora, a confermarlo ci pensano i numeri forniti da Autovie Venete. Per esempio, si sono registrate punte record di 3.500 transiti all’ora sull’autostrada A4 con un incremento di passaggi alla barriera Lisert dell’11% rispetto allo scorso fine settimana.

Nonostante l’aumento del traffico complessivo del 2% confrontato a sabato 31 luglio (78.301 transiti in uscita rispetto a 76.567 registrati alle 15 di oggi) con una proiezione a fine giornata di quasi 200 mila veicoli, l’intero sistema autostradale della rete di Autovie Venete ha retto. Merito della terza corsia che in particolare al Nodo di Palmanova ha reso più fluido il traffico nelle sei direttrici da e verso il Nord Italia e il Centro Est Europa.

Al Lisert si sono registrati fino a 5 chilometri di coda. Chi non vuole incolonnarsi alla barriera opta per Redipuglia e Villesse, per raggiungere più facilmente i valichi di frontiera. Traffico regolare, invece, a Latisana (-6% rispetto al 31 luglio), San Stino e Cessalto. Code interessano il casello di San Donà dove si è registrato un incremento di transiti in uscita (+8%). La variazione più alta (+12%) alla barriera di Cordignano, segno evidente di chi preferisce fare il bypass (A27/A28) per non affrontare le code a tratti che per tutto il giorno hanno caratterizzato il tratto a due corsie tra Meolo e Latisana in direzione Trieste.

Domani, domenica 8 agosto, altra giornata di traffico intenso in entrambe le direzioni. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22.

