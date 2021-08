Traffico in aumento nel weekend sulle autostrade in Fvg.

Si prevede un weekend di grande traffico sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Autovie Venete stima un afflusso di 186 mila transiti nella sola giornata di sabato, il 4% in più rispetto allo stesso sabato di due anni fa. Anche al casello di Latisana si attende un notevole “ricambio” di turisti: 15 mila in uscita al casello e altrettanti in ingresso. Autovie ha così potenziato il personale ai pedaggi e garantisce la presenza dei presìdi sanitario e di soccorso meccanico. La circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Il terzo fine settimana di agosto è caratterizzato come di consueto dal grande controesodo, ma non solo. C’è anche chi ha programmato la partenza verso la meta della vacanza in questa parte della stagione. Questo “ricambio” di turisti genera un notevole flusso di transiti sulle autostrade. E in particolare la rete autostradale di Autovie Venete è una di quelle più “sollecitate” da questi volumi anche perché – in aggiunta – rappresenta la “porta” di quei lavoratori dell’Est Europa che tornano nel Nord Italia.

Per questi motivi le direttrici “Trieste – Venezia” e “Udine – Palmanova” sono le “osservate speciali” di questo fine settimana: da un lato l’ingresso al Lisert dove si stima il “ritorno” di più di 20 mila vacanzieri nella giornata di sabato 21, dall’altro il Nodo di Palmanova che rappresenta il punto di incrocio delle direttrici di traffico. Massima attenzione quindi a informarsi prima di partire attraverso l’app infoviaggiando, il sito www.infoviaggiando.it o il numero verde 800996099 e un appello a scegliere il percorso adatto a chi – in particolare i residenti del Friuli Venezia Giulia che intendono spostarsi in autostrada per brevi tratti – vorrebbero entrare a Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova o alla barriera di Villesse sempre verso il Nodo.

