Alberto Monetti ha potuto trascorrere qualche ora a casa

A quattro mesi da quel maledetto incidente, Alberto Monetti ha potuto tornare a Gonars per qualche ora.

E il paese ha riabbracciato con grandissimo affetto il 22enne: uno striscione sul muro di casa, per dargli il benvenuto e una torta preparata appositamente per lui. E’ stata la mamma a condividere la sua gioia ringraziando non solo gli amici del ragazzo e il sindaco Ivan Boemo, ma l’intera comunità che si è dimostrata vicina alla famiglia in questi mesi.

“Ieri finalmente dopo 4 mesi Alberto è riuscito ad avere il permesso di venir a casa in giornata – ha scritto -, ad accoglierlo lo striscione fatto dagli amici che sono sempre presenti. Un ringraziamento al panificio Strizzolo per aver regalato la torta di bentornato e al nostro sindaco Ivan Boemo per essere passato a salutarlo. Ringraziamo anche la munus e i volontari. Grazie alla comunità che si è unita a noi. Gonars è il top”.

Alberto Monetti aveva avuto un incidente in piscina lo scorso luglio, quando si era sentito male davanti agli amici; proprio loro erano stati pronti a soccorrerlo e a praticargli le prime manovre di rianimazione. A causarne l’improvviso malore un tuffo in piscina che gli avrebbe provocato un danno a una vertebra cervicale. Era quindi stato sottoposto ad un’operazione all’Ospedale di Udine e ora è impegnato nella riabilitazione.