Lignano Sabbiadoro incorona i campioni del nuoto CSI

Al Bella Italia EFA Village di Lignano il Campionato Nazionale di Nuoto CSI.

Con le appassionanti staffette 4×50 sl domenicali si è concluso il Campionato Nazionale di Nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolori a Lignano Sabbiadoro, nei diversi stili e nelle diverse 20 categorie (10 maschili e 10 femminili), oltre duecento campioni nazionali di nuoto del CSI. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate oltre 550 medaglie, in un campionato che ha mostrato in ciascuna delle nove discipline proposte nelle finali, un accresciuto livello tecnico in vasca. Erano circa 1.500 gli atleti in acqua, qualificatisi nei vari circuiti regionali.



A tuffarsi nell’acqua “tricolore” sono state 839 femmine e 654 maschi, con cuffie appartenenti a 75 società sportive, di 29 Comitati CSI di 11 regioni italiane. In totale sono stati 3.804 gli atleti gara, considerato che, da regolamento, ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di tre prove, oltre ad una delle staffette. Applauditissime le prove dei 50 e 100 farfalla al femminile e nel maschile gli ottimi 100 sl Juniores e Cadetti. Una cinquantina gli atleti special in corsia a gareggiare.

Il Trofeo per Società.

Risultati cronometrici alla mano il Trofeo per Società, è andato quest’anno al Golden Brixia Brescia (oltre 50 i suoi atleti sul podio, con più di 20 campioni nazionali) davanti ai campioni del 2024 della Sportindoor All in One di Bergamo, (oltre 30 sul podio), ed ai partenopei della Aqamanagement (bottino di 30 medaglie) campioni regionali 2025 in Campania. Appena giù dal podio societario quarto il Forum Sport Center Roma, ed a seguire la Sporting Club Verona Lombardia Bergamo e la Vallebelbo Sport Alessandria, Vittoria Alata Lumezzane (BS), entrambe queste ultime con oltre dieci medaglie d’oro conquistate.

La Lombardia, regione con oltre la metà di finalisti scesi in acqua, ha ottenuto un super risultato, conquistando oltre trecento medaglie complessive, con più di 120 dal metallo più pregiato, al collo dei suoi atleti.



A bordo vasca non sono mancati momenti di divertimento, grazie alla presenza dei social creator “NuotatoriBrutti”, che hanno coinvolto i ragazzi e le ragazze in divertenti “sfide” tra sorprese, giochi e simpatiche gare.