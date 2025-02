Lasciare la propria terra per inseguire un sogno è una scelta coraggiosa, e Rakele, giovane di Lignano Sabbiadoro, lo ha fatto con determinazione. Dopo il diploma al liceo artistico, ha deciso di spingersi oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per studiare cinema a Sydney, in Australia. Oggi, tra set cinematografici, incontri con studenti da tutto il mondo e scenari mozzafiato, il suo sogno sta diventando realtà.

Un trampolino verso il futuro nel cuore dell’Australia

Studiare all’estero non significa solo ottenere un titolo di studio, ma anche immergersi in una cultura diversa, acquisire una mentalità internazionale e sviluppare competenze trasversali fondamentali per il mondo del lavoro. L’amore per il cinema ha portato Rakele a scegliere il Bachelor of Film presso la Academy of Information Technology (AIT) di Sydney, una delle università australiane più rinomate per l’approccio pratico e orientato al lavoro. Iscriversi a un’università australiana richiede una procedura specifica, spesso facilitata da agenzie specializzate. Rakele ha trovato supporto in Go Study Australia, che l’ha guidata nella scelta del corso e nell’ottenimento del visto.

“Volevo studiare cinema in un ambiente che mi offrisse reali opportunità di crescita professionale e personale – racconta – . Qui la didattica è molto pratica e orientata al lavoro sul campo.” Gli studenti di AIT hanno accesso a set cinematografici, attrezzature professionali e collaborazioni con esperti del settore, rendendo il percorso formativo altamente immersivo.

Negli ultimi anni, sempre più giovani del Friuli Venezia Giulia scelgono di espandere i propri orizzonti all’estero. Tra il 2011 e il 2023, oltre 30.000 ragazzi tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato la regione in cerca di formazione e opportunità professionali migliori, e l’Australia si conferma una delle mete più ambite. Oltre alle competenze specifiche, l’esperienza di studio fuori dall’Italia consente di migliorare la conoscenza delle lingue, accrescere la propria indipendenza e sviluppare capacità di adattamento essenziali in un mercato del lavoro sempre più globalizzato e orientato alla pratica.

“L’ambiente qui è molto dinamico: i professori sono disponibili, le lezioni interattive e ho già avuto l’opportunità di partecipare a progetti e workshop che arricchiranno il mio portfolio”, aggiunge Rakele.

Oltre lo studio: un’esperienza di vita unica

Ma Sydney non è solo lezioni e progetti: per Rakele, è stata anche un’opportunità di crescita personale. “Appena arrivata, ho provato un mix di emozioni: entusiasmo, curiosità, ma anche un po’ di timore. Poi ho iniziato a esplorare la città, i suoi parchi pieni di cacatua e la gentilezza delle persone. Ho dato da mangiare ai canguri, visto i delfini da vicino e viaggiato fino a Melbourne per assistere agli Australian Open.”

In Australia, molti studenti internazionali scelgono di lavorare mentre studiano. E Rakele è riuscita a costruire il giusto equilibrio. “Dopo qualche ricerca, ho trovato un lavoro da remoto come data entry. Mi permette di mantenermi e allo stesso tempo di avere abbastanza tempo per lo studio e i miei progetti personali.”

Un consiglio a chi sogna di partire

A chi desidera studiare o lavorare all’estero, Rakele suggerisce: “Partite senza troppe aspettative e lasciatevi sorprendere. L’Australia è unica e viverla con la mente aperta vi farà apprezzare ancora di più questa esperienza.”