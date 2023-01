Incendio questo pomeriggio a Manzano.

Incendio questo pomeriggio a Manzano dove è andato in fiamme uno scantinato di un’abitazione in via Armando Diaz.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco di Udine con autobotte e autoscala, una squadra da Gorizia e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Codroipo. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno bonificato l’area e messo in sicurezza la struttura.