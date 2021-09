L’evento organizzato a Città Fiera di Martignacco il 4 e 5 settembre.

È un sodalizio ormai consolidato quello tra Città Fiera di Martignacco e l’associazione BlackSheep Garage che rinnova per il nono anno la sua presenza nel centro commerciale con l’evento LowLevel, quest’anno in agenda il 4 e 5 settembre. Un fine settimana dedicato ai motori con l’esposizione di oltre 200 auto con preparazione “German Style”. Un’edizione che regalerà tante emozioni anche grazie alla collaborazione con tre associazioni attive sul territorio a sostegno delle persone diversamente abili.

La solidarietà.

Andrà infatti all’associazione Fai Sport il ricavato dell’evento. Il sodalizio ha sede presso la Nostra Famiglia di Pasian di Prato e grazie ai suoi volontari organizza attività sportive di diverse discipline. Nel corso degli ultimi anni ha tesserato atleti paralimpici in ben quattro discipline ognuna con la propria federazione. In occasione dell’evento saranno presenti anche l’associazione Gioca con il Cuore e l’associazione Missione Sorriso che porterà quattro super eroi: the Italian Batman con la sua Lamborghini Murcielago SV, Wonder Woman, Captan America ed Aquaman. Il pubblico potrà farsi scattare una foto con i diversi personaggi ed in questo modo contribuire alla raccolta fondi.

Le auto in esposizione.

LowLevel coinvolgerà in centro commerciale in diverse aree sia sabato, sia domenica. In galleria al primo piano saranno presenti numerose aziende che esporranno auto da gara, prototipi, esempi di wrapping e oscuramento vetri. Negli spazi del Central Park al secondo livello del centro commerciale in esposizione 200 auto selezionate provenienti da tutta Italia ma anche da Svizzera, Austria, Germania e quest’anno anche dalla Danimarca tutte rigorosamente “German Style”. In esposizione anche una Cadillac del 1970 e una del 1975 ed una Dodge Charger del 1971 per poi passare a Ford GT40, De Tomaso Pantera ed una strepitosa McLaren F1 oltre ad un’area dedicata ad una Formula World Series.

