L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia dove da domani, giovedì 19 ottobre è previsto l’avvicinamento di una marcata depressione atlantica favorirà sulla Regione l’afflusso in quota di correnti sud-occidentali umide e instabili. L’allerta della protezione civile è valida dalle ore 6 e per tutta la giornata di domani.

Per giovedì sulle zone occidentali sono previste piogge in genere moderate, mentre sulla fascia orientale, in particolare su costa, Isontino, Carso e Cividalese, si prevedono piogge intermittenti che possono diventare abbondanti e intense, talvolta accompagnate da temporali. In queste aree, potrebbero verificarsi piogge localmente molto intense e persistenti. Inoltre, la costa, in particolare sul settore orientale del Golfo di Trieste, vedrà l’arrivo di venti sostenuti da sud, con la possibilità di mareggiate e acqua alta. Sui monti, il vento soffierà da sud-ovest.

La depressione continuerà ad influenzare il maltempo in Friuli Venezia giulia anche nella giornata di venerdì 20 ottobre. Sono quindi piogge intense o molto intense anche temporalesche, sulla zona montana già dal mattino, su pianura e costa più probabili nel pomeriggio e soprattutto in serata. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est sulla costa, con mareggiate e acqua alta.