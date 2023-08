Caldo record in Friuli Venezia Giulia, oggi la giornata più torrida

Continua l’ondata di calore in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia nella morsa del calco, con temperature che stanno raggiungendo livelli record nella regione. Secondo le previsioni, oggi sarà la giornata più torrida di questa ondata di calore, con la temperatura massima che in alcune zone potrebbe oscillare tra 36 e 39 gradi.

La città di Udine potrebbe persino superare il record di temperatura di 37,5 gradi registrato il 23 agosto 2011. Inoltre, l’aumento delle temperature sta portando anche a un incremento dei livelli di ozono nell’aria. Già ieri, il livello di attenzione di 120 microgrammi per metro cubo è stato superato in diverse località come Morsano al Tagliamento, Malisana nel comune di Torviscosa, Castions delle Mura, Dorbedò del Lago e Gorizia.

Questa ondata potrebbe rappresentare il culmine, con le temperature che dovrebbero iniziare a diminuire di circa un grado al giorno a partire da domani. Nel fine settimana, ci si aspetta un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali in arrivo grazie al progressivo indebolimento dell’anticiclone.

Anziani, bambini e persone fragili sono invitati a evitare di uscire nelle ore più calde della giornata per prevenire problemi legati al calore e all’ozono. In Fvg resta attivo il call center regionale che offre consigli e informazioni sull’ondata di calore. I cittadini possono chiamare il numero 0434 223522 e premere il tasto 5 e il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14.