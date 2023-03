Temporali e rovesci in Fvg, ma il maltempo durerà poco

Breve ondata di maltempo: il meteo in Friuli.

Torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia. Dopo un piccolo asseggo di Primavera in queste ore temporali e rovesci stanno interessando la nostra regione.

Secondo le previsioni dell’Osmer Fvg oggi il cielo sarà in genere coperto con piogge diffuse da abbondanti a intense. Possibili rovesci temporaleschi soprattutto nel pomeriggio e alla sera. La quota neve in calo e in serata potrebbe raggiungere i 1.000 metri. Soffierà Scirocco da moderato a sostenuto, specie sulla costa, mentre dalla serata soffierà vento moderato da nord.

Già da domani, 15 marzo, è previsto un miglioramento generalizzato su tutta la regione, ma nella notte e nella prima mattinata potrebbero ancora verificarsi alcune precipitazioni. Durante la giornata il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche se non si escludono locali rovesci.

Cielo sereno o poco nuvoloso anche per le giornate di giovedì e venerdì, anche se le temperature minime saranno in calo, con un possibile aumento a inizio weekend.