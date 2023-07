Il meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 3 luglio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo di lunedì 3 luglio in Friuli Venezia Giulia prevede una giornata all’insegna della variabilità e instabilità. La regione si prepara ad affrontare una giornata di piogge sparse e intermittenti. Il clima varierà da variabile a nuvoloso in montagna, mentre in pianura il cielo sarà prevalentemente coperto, con qualche schiarita. Lungo la costa, invece, si prevede una giornata poco nuvolosa.

Le precipitazioni saranno il tratto distintivo di questa giornata, con piogge e rovesci sparsi che interesseranno diverse zone della regione. L’arrivo delle prime piogge è previsto durante la notte, ma la maggiore probabilità di precipitazioni è attesa nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo una massima di circa 26 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 17 gradi, in leggera diminuzione rispetto a ieri.