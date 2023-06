Il meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 7 giugno

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 7 giugno prevede un inizio di giornata con una prevalenza di bel tempo e un cielo poco nuvoloso durante la mattinata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è prevista un’accentuazione della variabilità atmosferica, soprattutto nelle zone montane, con la possibilità di locali rovesci e temporali.

Le precipitazioni potrebbero interessare anche altre aree della regione, in particolare l’alta pianura e la zona orientale. Non si esclude quindi qualche rovescio o temporale in queste zone nel corso del pomeriggio e della serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25 gradi mentre le minime saranno intorno ai 15 gradi.