Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, ci sarà cielo in genere variabile, con più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti sulla zona montana dove dal pomeriggio saranno probabili rovesci o temporali che, in serata, potranno estendersi alla pianura. Venti a regime di brezza.

Domenica, ci sarà cielo nuvoloso con rovesci e temporali diffusi, metre soffierà vento da nord-est in genere moderato. Qualche temporale potrà essere più forte con piogge localmente intense, specie su pianura e costa. In giornata variabilità con schiarite e attenuazione delle precipitazioni e del vento, ma nel pomeriggio saranno possibili ulteriori rovesci sulla zona montana.

Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 30 gradi in pianura e tra i 20 e i 26 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine è previsto tempo sereno il sabato e temporali la domenica e le temperature oscilleranno tra i 18 e i 30 gradi.