Un weekend d’estate all’insegna della pioggia in Friuli Venezia Giulia

Fvg, il meteo del weekend.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con più sole sulla costa e più nubi sui monti dove sarà possibile qualche rovescio temporalesco, caldo afoso in pianura. Nella notte verso domenica temporali e piogge diffuse. Qualche temporale potrà essere forte.

Domenica, il tempo sarà caratterizzato, di notte e al mattino, da temporali e piogge abbondanti o intense, nel pomeriggio possibili schiarite sulla costa, mentre le condizioni meteo saranno variabili sul resto della regione con più nubi sui monti dove sarà ancora probabile qualche rovescio o temporale che in serata interesseranno di nuovo tutta la regione. È possibile che i temporali siano localmente forti.

Le temperature oscilleranno tra 17 e i 33 c in pianura e tra i 17 e i 30 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà caratterizzato da forti temporali, in particolare nella giornata di domenica, mentre le temperature oscilleranno tra i 20 e i 32 gradi.

