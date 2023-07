Temporali in Friuli Venezia Giulia, prolungata l’allerta meteo

Allerta meteo prolungata per tutta la giornata di domani.

E’ stata prorogata per tutta la giornata di domani, sabato 22 luglio, l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia dove si prevede l’arrivo di forti temporali. L’avvicinamento di una saccatura dall’Atlantico sta causando il cedimento dell’anticiclone presente sulla zona, favorendo l’arrivo di correnti da ovest-sudovest, veloci e a tratti più fresche, che creeranno un ambiente altamente instabile.

Gli esperti meteo avvertono che questa situazione meteo potrebbe portare a rovesci e temporali sparsi già dalla giornata di oggi, venerdì 21 luglio, con episodi che si svilupperanno a più riprese. Alcuni di questi temporali potranno essere particolarmente intensi, associati a raffiche di vento forti o, in alcuni casi, locali grandinate.

La situazione meteorologica si aggraverà ulteriormente nella giornata di sabato 22 luglio, quando sono attesi rovesci e temporali sparsi e intermittenti per l’intera regione. Anche in questo caso non si esclude la possibilità fenomeni di forte intensità.