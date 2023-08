Torna il grande caldo in Friuli Venezia Giulia, temperature fino a 37 gradi

Ondata di caldo in Friuli Venezia Giulia.

Torna il gran caldo in Friuli Venezia Giulia, con temperature che potrebbero superare facilmente i 35 gradi in pianura. Dopo un’estate imprevedibile, che ha visto il clima torrido delle prime settimane seguito da improvvise ondate di maltempo e temperature in picchiata, ci troviamo di fronte a un ritorno del caldo intenso.

Questa risalita delle temperature, pur essendo una manna per coloro che stanno ancora godendo delle vacanze, solleva preoccupazioni soprattutto per le persone più anziane vulnerabili. E’ stato potenziato il call center regionale che offre consigli e informazioni sull’ondata di calore. I cittadini possono chiamare il numero 0434 223522 e premere il tasto 5 e il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le previsioni attuali per domenica 20 vedono temperature in pianura tra i 33 e i 36 gradi, mentre sulla costa le temperature oscillano tra i 31 e i 34 gradi. Il picco termico è previsto da domenica 20 a mercoledì 23, durante il quale si potrebbe assistere a temperature vertiginose tra i 34 e i 37 gradi.