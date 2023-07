Di 79 anni.

Improvvisamente ci ha lasciati all’età di 79 anni Angelo Viel. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Grazia, i figli Cristian, Manuela e Sonia, i nipoti francesco e Linda unitamente ai parenti tutti.

Per volontà di Angelo la cerimonia sarà celebrata in forma strettamente privata.



Seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del Santo Rosario in Sua memoria sabato 29 c.m. alle ore 19:30 nella chiesa di ” S. Leonardo ” a Fusine in Valromana.



Si ringrazia sin d’ra quanti in ogni modo e forma vorranno onorane la cara memoria.



Tarvisio, 28 Luglio 2023

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980