Di 84 anni.

Serenamente ci ha lasciati all’età di 84 anni Lucia Covassi (in Fabris). Ne danno il triste annuncio il marito Ferruccio, i figli Anna Chiara con Roberto e Andrea con Carmen, i nipoti Veronica con Emanuele, Giacomo e Adele unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo nella Pieve di Artegna lunedì 3 luglio alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 10:00

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 2 luglio alle ore 19:00 nella chiesa di S. Stefano in Clama.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto RSA dell’ospedale di Gemona del Friuli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



Artegna, 1 Luglio 2023

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980