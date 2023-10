Di 80 anni.

É improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Nicolò De Alti. Con immenso dolore lo annunciano la moglie Emma, il figlio Matteo con Laura e l’adorato nipotino Denis, la sorella Maria con Katia e Valentino, il cognato Emilio con Daniela e i parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato in Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di San Marco giovedì 19 ottobre alle ore 15:30 ove il caro Nicolò sarà esposto dalle ore 15:15 si potrà visitare alla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 14:50



Dopo il Rito funebre il caro Nicolò proseguirà per la cremazione.

La recita del S. Rosario in Sua memoria si terrà mercoledì 18 c.m. alle ore 20:00 nella chiesa di San Marco in Campolessi.

La famiglia ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Campolessi di Gemona del Friuli, 17 ottobre 2023

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980