Di 91 anni.

Ha raggiunto la sua amata Liliana



Pietro Marcuzzi



Ne danno il triste annuncio i figli Anselmo e Loris, la nuora Miriam e la nipote Giulia, la sorella unitamente ai nipoti ed i parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” lunedì 31 luglio alle ore 16 ove il caro Pietro sarà esposto dalle ore 15:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO

di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

sabato 13:00 – 18:30 domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 15:20



Al termine del Rito il caro Pietro proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 30 luglio alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 28 Luglio 2023