La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro.

Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine dall’HDL Nardò su un’ Apu Udine sempre più in crisi nera : 89 a 77 il punteggio finale a favore dei pugliesi e si potrebbe anche dire che si tratta di un punteggio bugiardo dato che i friuliani hanno rimontato una quindicina di punti nell’ultimo periodo.

Udine, sempre priva di coach Boniciolli bloccato dal covid e in attesa del neoacquisto Alessandro Gentile, sprofonda immediatamente sotto 18- 4 dopo quattro minuti e la partita finisce lì senza essere mai realmente iniziata. Il punteggio segna un eloquente 50 a 30 all’intervallo che diventa addirittura 64 a 34 a metà terzo quarto. Nulla da salvare per i friulani e solo per onor di cronaca si segnala un Raphael Gaspardo top scorer a 20 punti, 19 punti del solito Briscoe e 13 di Sherrill. Statistiche che non contano assolutamente nulla in una partita che è stata, come dicono gli americani, un garbage time di 40 minuti.

A fine partita l’unico a parlare è l’assistente allenatore Carlo Finetti: “Faccio i complimenti a Nardò. Noi non possiamo subire 90 punti ed è inaccetabile. Siamo in un momento difficile, già due anni fa abbiamo subito sei sconfitte di fila e quindi sappiamo come risorgere. Dobbiamo ripartire e lavorare di più e meglio di quanto fatto finora. La società è già intervenuta sul mercato con un acquisto di alto livello. Ora abbiamo subito la partita di Ferrara giovedì. Dobbiamo ripartire dal lavoro in palestra e dall’unità di intenti di tutti”

Questa terza sconfitta consecutiva, la quinta nelle tredici giornate di campionato, allontana Udine dalla vetta del girone verde di Legadue che ora vede un terzetto formato da Forlì, Cento e Pistoia quattro punti avanti ai friulani. L’Apu tornerà in campo giovedì alle ore 20 al PalaCarnera contro Ferrara.