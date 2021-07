Al Comune di Talmassons andranno 79 mila euro.

Arrivano i fondi regionali per gli interventi di ripristino richiesti dal Comune di Talmassons a seguito dei danni provocati dal maltempo nei primi mesi del 2021. Si parla di 79 mila euro annunciati dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

La legge regionale 18/2015, che disciplina la finanza locale del Friuli Venezia Giulia, ha previsto infatti l’istituzione di un fondo il cui stanziamento è destinato a concorrere alla spesa che i Comuni

sostengono in relazione ad accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell’anno o nell’ultimo trimestre dell’anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio.

Gli eventi piovosi abbondanti e concentrati in un ristretto lasso di tempo nei primi mesi del 2021 hanno provocato gravi danneggiamenti a carico di un tratto della sponda della roggia Almacca e dell’adiacente carreggiata. Il danneggiamento della sponda ha causato il cedimento e smottamento di un tratto di circa 200 metri della strada comunale adiacente che costituisce un importante collegamento del capoluogo alla frazione di Torsa in comune di Pocenia e riveste notevole rilievo per l’economia locale in quanto viene quotidianamente percorsa da un costante traffico locale anche di mezzi commerciali.

