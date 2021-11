I 100 anni di Maria Caterina Tosolini a Tricesimo.

La comunità di Tricesimo in festa per il traguardo importante dei 100 anni di nonna Maria Caterina Tosolini. Nonna Maria ha festeggiato il compleanno con l’affetto di tutti i parenti, tra i quali otto nipoti e due pronipoti. Presente alla festa anche Giorgio Baiutti, sindaco di Tricesimo, che ha portato gli auguri di tutta la comunità.

La vita.

Con la fine della guerra, nel 1945, nonna Maria si è sposata e ha seguito il marito meccanico prima in Uganda e poi in Kenia. Il marito infatti era lavorava per imprese impegnate nella costruzione di grandi infrastrutture. Dopo essere tornata dall’Africa ed essendo madre di quattro figli, si è dedicata alla vita familiare. Nel 1981 però un grave lutto ha colpito nonna Maria a seguito della scomparsa di suo marito. Più di recente, invece ha perso i due figli maschi, mancati prematuramente. Ad oggi, nonna Maria abita a Adorgnano, dove si trovano anche le altre due figlie, Bruna ed Emanuela, che se ne prendono cura.

