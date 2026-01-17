Una riapertura che profuma di storia, di tradizione e di convivialità. Eros Tosolini e la moglie Sara Murador hanno realizzato il sogno che coltivavano da anni: aprire una propria attività nel settore della ristorazione. Così nasce – o meglio rinasce – un luogo simbolo per la comunità di Cussignacco, che inaugurerà ufficialmente domenica 25 gennaio dalle 12 in piazza Papa Giovanni XXIII, 27.

La Contea – Osteria Friulana è il nome scelto per il locale, un richiamo diretto alla storia del territorio. “Cussignacco, Paparotti e Sant’Ulderico un tempo formavano un’unica contea, poi diventata parte del Comune di Udine. Ci tenevamo a mantenere viva questa identità, unendo idealmente i tre borghi in un luogo che torni a essere un punto di riferimento per la comunità, che ha anche una propria bandiera”, spiega il gestore Eros, originario di Sant’Ulderico.

“Dopo il matrimonio abbiamo iniziato a cercare un posto adatto per avviare la nostra attività”, continua. “Quando siamo tornati a vivere qui abbiamo trovato il cartello ‘vendesi’: è stato naturale pensare di aprire proprio in questo locale, lo storico Al Fornar di Achille e Luigina Dominissini, che abbiamo ristrutturato con molta passione e sacrificio”.

L’osteria nasce da un profondo amore per il Friuli Venezia Giulia e per i suoi prodotti. “L’offerta è quella tipica di un’osteria friulana autentica, con materie prime esclusivamente del territorio: una proposta da banco che comprende bolliti, tra cui porcina, lingua e musetto, da provare sia con la tartina sia nel piatto misto, oltre a una selezione di formaggi provenienti da malghe dell’Alta Carnia e salumi come il prosciutto di San Daniele e di Sauris. Le uova sode arrivano da un contadino di fiducia, mentre le polpette – preparate ogni giorno – sono opera di mia suocera Tamara”.

“Da febbraio la cucina sarà aperta con piatti della tradizione sia a pranzo, per la pausa lavorativa, sia a cena su prenotazione. La cantina propone esclusivamente vini del territorio, con le cantine Borgo Claudius di Clauiano e Cabert di Bertiolo. Per gli amanti delle bollicine, proponiamo la ribolla gialla spumantizzata”.



“Per noi l’osteria è un luogo di accoglienza e uno spazio dove non esistono distinzioni: chi entra diventa automaticamente parte della comunità”, conclude Eros.