La libreria Friuli presenta “Un fiore raro”: una vita di speranza e sofferenza

Dopo Nulla spegne le stelle, raccolta di favole e racconti uscita nell’autunno del 2020, Andrea Spessotto, papà di Emanuele, il ragazzo ventunenne affetto da una grave malattia che l’ ha privato via via prima della vista e poi dell’ uso delle gambe, ci regala un nuovo racconto. Il libro si intitola Un fiore raro e verrà presentato oggi alle ore 18 presso la Libreria Friuli. Un altro spaccato della sua anima: la sviscera, ce la offre cruda, dolente, eppure intrisa di profonda tenerezza.

Diciannove racconti e una poesia, che compongono un affresco toccante, intimo e prezioso, che ci trasportano nel mondo per nulla dorato della disabilità, della sofferenza e della lotta costante e quotidiana contro un destino avverso. Alcuni dei racconti sono più commoventi e personali come Invisibile, Controvento e come il meraviglioso Un fiore raro, cronaca struggente di giornate trascorse in ospedale, che dà il titolo a questa raccolta e che ha vinto un prestigioso premio letterario nazionale. Altri più onirici o segnati da un pizzico di disincanto, come Mare d’inverno e Caro amico ti scrivo.

Tra le pagine emergono ricordi d’infanzia, la forza dell’unione familiare, la solidarietà. L’amore per i colori, per la natura, la passione per la fotografia. Il vincolo, a volte robusto e a volte deludente delle amicizie, le birre condivise, i silenzi pieni di parole o, al contrario, le parole inutili che non consolano e possono ferire l’animo nei suoi recessi più profondi. Andrea ci racconta storie di anime ferite e ricche di dignità e di umanità, e spesso vittime inconsapevoli di un delizioso candore. Persone con la faccia di chi non ne ha azzeccata una nella vita, che sono cadute molte volte ma che si sono sempre rialzate, che hanno un sacco di cicatrici ma anche un sacco di desideri. E ci racconta soprattutto il dramma di una vita troppo giovane che combatte per sopravvivere e lo fa con il sorriso e con il pollice alzato. Un fiore raro è vita, quella vera, durissima eppure piena di speranza. Protagonista assoluto di tante emozioni che, come schegge lucenti, emergono dalla pagine di questo testo, Emanuele è l’autore dello splendido disegno di copertina.

Così il padre Andrea si rivolge al figlio, sempre con parole che toccano il cuore. “Scrivo a te per dirti grazie per quando, dopo centottanta giorni di silenzio, con un filo di voce mi hai salutato con ciao papa’ “. La casa editrice è L’Orto della cultura e, oltre all’ autore, saranno presenti la scrittrice Alessandra Zenarola e l’editrice Maura Pontoni.