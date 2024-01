Mangia a sbafo al ristorante. Denunciato, torna nel locale e minaccia il titolare

E’ accaduto al ristorante Biffi di via Poscolle a Udine.

E’ entrato verso le 20.30 al ristorante Biffi di via Poscolle a Udine e ha cominciato a molestare e minacciare i presenti, spaventando clienti e titolare. Solo che quell’uomo non ha scelto un locale a caso: è tornato nel posto, infatti, in cui mesi fa aveva mangiato (pesce) assieme ad un amico e da cui se n’era andato senza pagare. Per questo era stato denunciato e il processo è previsto per marzo 2024.

L’uomo, visibilmente alterato, è quindi tornato sul luogo del misfatto, urlando e inveendo contro clienti e titolare. La tensione è salita e sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato e l’individuo è stato allontanato. Lo Studio Tutino che segue il ristoratore, Diego Giordano, ha già formalizzato al Questore ed al Prefetto l’emissione di una misura di sicurezza urgente di non avvicinamento al locale.