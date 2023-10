Addio a Guido Guerrieri, nonno vigile di Udine

Guido Guerrieri aveva 80 anni.

Lutto a Udine per la scomparsa di Guido Guerrieri, un uomo conosciuto e amato per la sua dedizione al volontariato come “nonno vigile” a Udine. Classe 1943, aveva 80 anni.

Originario della provincia di Catanzaro, Guido Guerrieri aveva trasferito la sua vita nel cuore del Friuli, dove aveva iniziato la sua carriera nell’azienda Telca, impegnata all’epoca nella manutenzione delle reti telefoniche. Durante la sua carriera, aveva dimostrato grande impegno e dedizione al suo lavoro, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione dei suoi colleghi.

Dopo il suo ritiro dalla vita lavorativa, Guido Guerrieri aveva deciso di continuare a servire la sua comunità entrando a far parte della Protezione Civile. Questa scelta lo aveva portato a svolgere per 10 anni il ruolo “nonno vigile” nella scuola Boschetti Alberti di Baldasseria. A ricordarlo con affetto anche i colleghi del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Udine: “La sua grande disponibilità, accanto alle doti di gentilezza e altruismo resteranno un bell’esempio per tutti”. Il funerale di Guido Guerrieri si terrà venerdì 13 ottobre, alle 10 e 30, nella chiesa di San Pio X.