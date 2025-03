Passi Diversi: le scuole di danza del FVG in scena al Città Fiera con Garrison Rochelle

Sabato 29 marzo, a partire dalle 15.30, il Città Fiera di Udine ospiterà la seconda edizione di “Passi Diversi”, l’evento dedicato alla danza che riunisce scuole di tutta la regione. A presentare lo spettacolo sarà un’icona del ballo televisivo: Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e storico insegnante del programma Amici di Maria De Filippi.

Un palcoscenico per la danza regionale

Cinque scuole di danza del Friuli Venezia Giulia porteranno sul palco oltre 70 allievi, pronti a esibirsi in coreografie che spaziano dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea all’urban e hip hop. Ad animare lo spettacolo saranno: Scuola Ceron, Vitality Dance & Fitness e Live & Dance (Udine e provincia), Progetto Danza e Spettacolo (Spilimbergo), IlMetropolitan APS (Trieste). Un’occasione per vivere un pomeriggio di energia e passione, con il ritmo della musica e il linguaggio del corpo come protagonisti assoluti.

Un ospite d’eccezione: Garrison Rochelle

La presenza di Garrison Rochelle renderà l’evento ancora più speciale. Artista poliedrico e apprezzato volto televisivo, Rochelle ha legato il suo nome alla danza sin dagli anni ’70, partecipando a musical di successo come Dancin’ e lavorando in programmi iconici della TV italiana come Fantastico e Festivalbar. Per quasi vent’anni è stato insegnante di ballo ad Amici, contribuendo alla formazione di numerosi talenti. Oggi continua la sua attività con stage di danza in tutta Europa e collabora con il talent show in veste di coreografo e giudice esterno.