Prodotti naturali per la bellezza protagonisti al Mercato di Coldiretti.

Degustazione di infusi e miele, buone pratiche di bellezza, agricosmesi: sono alcune delle proposte che i visitatori del Mercato coperto di Coldiretti Udine in via Tricesimo troveranno sabato 27 gennaio e in altri tre successivi appuntamenti dedicati ai rituali del benessere resi possibili dai prodotti naturali.

“L’iniziativa – spiega Vanessa Orlando, responsabile di Coldiretti Campagna Amica Fvg – è realizzata con il contributo delle aziende in vendita diretta che si alterneranno da gennaio ad aprile offrendo al pubblico i risultati del processo di trasformazione di piante officinali e frutti da agricoltura o allevamento in prodotti cosmetici: dalla spirulina all’olio di semi di zucca, dalla bava di lumaca all’arnica montana”.

Protagonisti del progetto sono Filoflora di Malborghetto Valbruna, Lycia Apicoltura di Bicinicco, Armo 1191 di Roveredo in Piano, Spiripau e Semiverdi di Pocenia, Caj di San Martino al Tagliamento. Il primo appuntamento è in programma sabato 27 gennaio al Mercato coperto dalle 8 alle 13. Si proseguirà il 24 febbraio, il 23 marzo e il 20 aprile.