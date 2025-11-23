A Udine chiude il “paradiso dei dolciumi” di Via Manin

23 Novembre 2025

di Paola Tissile

In via Manin chiude il negozio Pop Udine.

Finisce, almeno per ora, l’avventura di Pop Udine, il negozio di via Manin che è diventato il vero e proprio paradiso per i golosi di tutte le età. Il punto vendita era stato aperto nel maggio del 2019 al civico 14 e, tra i suoi prodotti, proponeva una novità per la città: i pop corn aromatizzati.

Qualche anno dopo, nel novembre 2023 era stata la giovane Lara Gremese a prenderne in mano la gestione. Fino ad ora. Pop Udine, infatti, specializzato in ogni tipo di caramelle, dolciumi pop corn, snack sfiziosi e gustose bevande colorate, abbasserà le serrande il 29 novembre.

