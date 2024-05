Il “giallo” del cuculo vendicativo nel Vallone di San Tomè

Un nuovo e sorprendente capitolo si apre nel mondo degli uccelli, con protagonista un insolito comportamento del cuculo comune, un uccello noto per le sue pratiche parassitarie nei confronti delle altre specie. Le recenti immagini catturate da una fototrappola nel Vallone di San Tomè, nei boschi di Dardago, in provincia di Pordenone, hanno rivelato un comportamento mai osservato prima in questa specie in Italia. Un cuculo è tornato al nido in cui aveva deposto il suo uovo, e dopo essere stato respinto dagli uccelli che avevano accolto il suo uovo nel nido, ha compiuto un gesto ritorsivo apparentemente senza precedenti: ha ucciso i loro piccoli.

Questa scoperta, resa possibile grazie alla vigilanza dell’ambientalista friulano Luca Pellegrini e sua figlia Alessia, ha scosso il mondo degli ornitologi e degli appassionati di natura. Il comportamento del cuculo, descritto come “mafioso” dagli esperti, è stato definito un vero e proprio atto di vendetta nei confronti degli altri uccelli che non hanno accettato il suo uovo nel nido. Insomma, il cuculo, da sempre oggetto di studi e curiosità, continua a sorprenderci con le sue inaspettate azioni.